Viti non trova pace, continua il suo pellegrinaggio. E stavolta la meta potrebbe essere esotica...

L'ex Fiorentina Mattia Viti, ancora di proprietà del Nizza, continua a cambiare squadra ogni stagione senza riuscire a trovare una sistemazione definitiva. Dal 2022 ad oggi il difensore di Borgo San Lorenzo ha cambiato 5 club, e presto il conto potrebbe aumentare.

Una stagione negativa

Dopo il prestito alla Fiorentina, terminato anzitempo a gennaio, e quello alla Sampdoria, Viti è tornato a Nizza. La squadra francese non considera però il classe 2002 all'interno del progetto ed è però in cerca di un acquirente per lui.

Offerta emiratina

Secondo quanto riporta TMW il giocatore avrebbe ricevuto un'offerta concreta da un club degli Emirati Arabi Uniti. Viti sembra essere allettato dell'offerta, vantaggiosa soprattutto in termini economici.