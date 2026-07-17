Il Lipsia vuole tenere Bakayoko: il recente colloquio con il club e un aspetto che sarà fondamentale. La Fiorentina...

Dalla Germania arrivano aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro di Johan Bakayoko, obiettivo della Fiorentina per la fascia di proprietà del Lipsia.

Nessuna trattativa

L'affare tra i viola e i tedeschi, come riporta Sky Sport Germania, non è imminente. Al momento non si registrano trattative tra i due club, né accordi trovati con il giocatore.

Colloqui con il Lipsia

Bakayoko ha avuto di recente un colloqui con la dirigenza del Lipsia, che sta programmando il futuro con lui in rosa. L'obiettivo del Lipsia è la sua permanenza, ma il giocatore non è incedibile. Il suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni e un grande peso sul suo futuro ce l'avrà la sua volontà.