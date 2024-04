Pomeriggio complicato per l'ordine pubblico a Salerno nel pre partita di Salernitana-Fiorentina. All'arrivo dei pullman dei tifosi viola, infatti, un folto gruppo di ultras granata avrebbe forzato un cordone di poliziotti per cercare il contatto con gli ospiti appena arrivati all'Arechi.

Lancio di fumogeni e bombe carta, che hanno ferito in tutto 10 agenti che tentavano di evitare lo scontro, poi scongiurato. Gli inquirenti stanno controllando i filmati delle telecamere per individuare i facinorosi. Potrebbero dunque arrivare denunce nelle prossime ore. Lo riporta Uno Tv in un servizio.