Martinelli in piena zona play-off per la Serie A e il suo Avellino fa visita a Diamanti. Nesta: "Lo chiamo Peter Pan"

Campionato d'alto livello per il momento per l'Avellino, che è sesto in Serie B dopo sei giornate, grazie anche a Tommaso Martinelli, scelto per difendere i pali della squadra di Nesta. Il portiere classe 2006 è alla seconda annata in cadetteria e potrebbe davvero lottare per le parti alte o chissà, anche proprio per la promozione in massima serie.

Lo scontro con l'ex viola

Domani gli irpini faranno visita al Cesena, guidato dall'ex viola Alessandro Diamanti, alla sua prima esperienza da allenatore in Italia. Il tecnico dei campani Nesta ne ha parlato così alla vigilia: “Lo conosco, è un mio amico, lo definisco un Peter Pan. Ho grande stima della persona e del professionista”.