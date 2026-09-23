Inizia la sosta per le Nazionali: primo allenamento della settimana per la Fiorentina - VIDEO

La Fiorentina torna in campo, dopo il pareggio per 1-1 conquistato domenica nel lunch match del Franchi contro il Napoli. La squadra si è ritrovata agli ordini di Paolo Vanoli al Rocco B Commisso Viola Park, iniziando così questa lunga pausa dedicata agli impegni delle Nazionali.

Primo allenamento con vista Genoa

Anche se il ritorno del campionato è ancora lontano e ci sono delle assenze causa Nazionali, di fatto è iniziata oggi la preparazione in vista della prima partita dopo la sosta in programma il 10 ottobre in trasferta sul campo del Genoa. Di seguito il video dell'allenamento viola, pubblicato dai canali social del club.