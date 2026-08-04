“Speriamo Grosso alla Fiorentina faccia come Italiano. Non è da tutti rimontare due gol al Real Madrid”

L’ex difensore della Fiorentina Vittorio Pusceddu ha parlato a Radio Sportiva per commentare il calciomercato viola, toccando

‘Grosso dovrà mettere insieme gli acquisti importanti fatti’

“La Fiorentina, insieme alla Juventus, credo sia la regina del mercato fino a questo momento. Ha fatto tantissimi acquisti, anche importanti, compreso l’allenatore che è giovane e deve dimostrare, ma credo sia un buon tecnico. Adesso sta a lui mettere insieme questo mosaico di giocatori nuovo che gli hanno fornito per farli giocare nel migliore modo possibile”.

’Spero l’allenatore viola faccia come Italiano’

“Ho visto un po’ di spezzoni della gara contro il Real Madrid. Non è da tutti rimontare un 2-0, vuol dire che i giocatori stanno mettendo in pratica ciò che gli chiede Grosso e credo possa essere un anno importante. Mi auguro che il nuovo allenatore viola faccia come Italiano qualche anno fa, che è salito di categoria e si è salvato con lo Spezia per poi ottenere due finali e buonissimi risultati con la Fiorentina”.