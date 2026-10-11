Corriere dello Sport-Stadio: che incubo il conto presentato dal Genoa

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: “L'ha buttata” e “Viola, un tempo da incubo. Il Genoa presenta il conto”. A pagina 14 in taglio centrale: In ginocchio davanti a DDR" e in sommario: “Genoa perfetto, la Fiorentina inesistente: 2 reti subite in 15'”. Di spalla: “Di nuovo il niente”. A pagina 15: “Le pagelle: disastro Ranieri. E poco Masta”. A pagina 16: “Viola, sia di lezione” e in sommario: “Vanoli amaro: ‘Mi prendo la responsabilità’” e di spalla: “De Gea: ‘Ci serve tempo, adesso andiamo avanti’”.