Nani: "Inutile preoccuparsi ora del calendario, chi si sarebbe aspettato una stagione così della Fiorentina?"

Superfluo, quasi inutile, dare un giudizio sul calendario, specialmente a giugno appena iniziato ma la prossima Serie A ha già preso forma. A rafforzare il concetto anche il DT dell'Udinese, Gianluca Nani, che ha preso ad esempio l'ultima annata della Fiorentina:

"È inutile guardare ora il calendario e preoccuparsi per chi affrontiamo e per quando lo affrontiamo: lo scorso anno chi si sarebbe aspettato la Fiorentina in lotta per la salvezza e il Como così in alto? Dobbiamo pensare a noi stessi prima di tutto ed essere consapevoli dei nostri mezzi: è un passo importante per crescere".