Continua la farsa sull'orario delle partite. Simonelli: "Non mando ultimatum, ma dovevamo sapere ieri quando giocare. Le squadre..."

La sovrapposizione degli Internazionali d'Italia e il derby di Roma sta creando non pochi grattacapi all'organizzazione della prossima giornata di campionato. L'orario della partita dell'Olimpico non interessa solo Lazio e Roma, perchè tutte le squadre in lotta Champions devono giocare contemporaneamente ai giallorossi.

Le parole di Simonelli

A margine della finale di Coppa Italia, si è espresso sulla questione anche il Presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli: "Abbiamo accolto l'invito del ministro Piantedosi facendo il possibile per anticipare mezz'ora inizio del derby - ha detto Simonelli ai microfoni di Mediaset - Ci auguriamo con questo nostro piccolo passo di avere più tempo per far defluire il pubblico, magari guadagnando un'altra mezz'ora dal tennis, che potrebbe posticipare di trenta minuti l'inizio della finale degli Internazionali. Se il tennis ci verrà incontro, credo che si possa giocare di domenica e non di lunedì. Dobbiamo avvisare le squadre a breve, non facciamo ultimatum ma dobbiamo saperlo entro domani. Dovevamo essere avvisati ieri, oggi al massimo, ma non è stato così".

Coinvolgimento viola

Anche la Fiorentina è coinvolta in questa faccenda sempre meno chiara. La squadra viola deve infatti giocare con la Juventus, squadra in lotta con la Roma per la qualificazione alla Champions League. La partita del Franchi potrebbe dunque subire variazioni di orario.