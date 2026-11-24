“Correre, bisogna correre per vincere”. È uno dei cori che si sono levati dal settore ospiti al triplice fischio di Monza-Fiorentina.

Attributi

Dopo il 3-0 incassato in Brianza, i sostenitori viola presenti hanno contestato la squadra. “Tirate fuori le p…”, hanno scandito dagli spalti, tra fischi e improperi.

Tanti tifosi presenti

E nonostante la partita si giocasse di lunedì sera, erano oltre mille i tifosi della Fiorentina presenti a Monza. In tanti si erano messi in viaggio per sostenere la squadra in trasferta e a fine gara le hanno chiesto una reazione.