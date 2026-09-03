Corriere Fiorentino: Le sfide di Grosso, Gonçalves scalpita, dubbi in mezzo
Una pagina sulla Fiorentina presente stamani sul Corriere Fiorentino.
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In primo piano: “Le sfide di Grosso”. Occhiello: “Tredici acquisti, solo sei conferme e sedici nazionalità diverse in rosa Ora la palla passa all’allenatore. Gonçalves scalpita, dubbi in mezzo".
Festa allo stadio
In taglio basso invece troviamo: “I gol di Bati e Toni, i cori per Baggio La festa delle stelle per il centenario”. Sottotitolo: “Emozione e applausi per la sfida delle leggende, ovazione anche per Totti”.
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