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Corriere Fiorentino: Le sfide di Grosso, Gonçalves scalpita, dubbi in mezzo

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Una pagina sulla Fiorentina presente stamani sul Corriere Fiorentino.

Pagina 6

In primo piano: “Le sfide di Grosso”. Occhiello: “Tredici acquisti, solo sei conferme e sedici nazionalità diverse in rosa Ora la palla passa all’allenatore. Gonçalves scalpita, dubbi in mezzo". 

Festa allo stadio

In taglio basso invece troviamo: “I gol di Bati e Toni, i cori per Baggio La festa delle stelle per il centenario”. Sottotitolo: “Emozione e applausi per la sfida delle leggende, ovazione anche per Totti”. 

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