VIDEO - La Fiorentina si allena verso la sfida contro il Como. Caprini è del gruppo, migliorano due in dubbio. Adli...

Fiorentina in campo, per preparare la prossima sfida, contro il Como al ‘Franchi’ domenica alle 12:30. Dopo la sconfitta a San Siro, la squadra di Palladino si allena per tornare a fare punti.

Caprini consolidato in gruppo. Adli ancora da recuperare

Da segnalare la presenza in gruppo, ormai consolidata, di Maat Daniel Caprini, ragazzo designato come possibile riserva di Kean, che domenica mancherà. Regolarmente con la squadra anche Danilo Cataldi e Albert Gudmundsson, due ragazzi usciti da un recente infortunio in recupero. Non compare Yacine Adli, recentemente fermato da un problema alla caviglia.

Ecco il video: