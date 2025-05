L'ex difensore viola Celeste Pin ha parlato a Lady Radio, analizzando alcuni aspetti della partita di stasera tra Fiorentina e Betis e concentrandosi su vari singoli della rosa viola.

‘In mezzo al campo dentro Folorunsho, con Fagioli e Mandragora’

“Conosciamo l'enorme valore della partita per la stagione della Fiorentina, i tifosi ieri hanno dimostrato ancora una volta di essere presenti a sostenere e appoggiare la squadra. È un passaggio fondamentale per tutti, in primis per i calciatori, che devono fare la loro parte. Al centro della difesa Palladino fa giocare Comuzzo nel terzetto e questa scelta va rispettata. In mezzo al campo al posto dell'assente Cataldi penso che possa esserci Folorunsho, che da quando è alla Fiorentina non ha mai ricoperto il proprio ruolo. Schiererei l'ex Napoli con Fagioli e Mandragora, che ha una condizione psicofisica invidiabile e riesce a trovare anche gli inserimenti”.

‘In difesa il Betis non è granchè, Kean può fare la differenza’

“Il Betis è tanta roba da centrocampo in su ma in difesa è perforabile, non è granchè. Kean può fare la differenze e con le sue caratteristiche può mettere in difficoltà i difensori spagnoli. Fagioli dovrà essere bravo a illuminarlo, serve che trovi la serata giusta”.