La Fiorentina e il suo nuovo staff tecnico: il calciomercato di Paratici non si limita ai soli giocatori
Il calciomercato della Fiorentina, più attivo che mai, non interessa solo i calciatori: come noto, Fabio Paratici ha messo mano anche allo staff per la prossima stagione. E proprio in concomitanza con l'avvio del ritiro, la Fiorentina ha comunicato la composizione del team tecnico a disposizione di Fabio Grosso.
Tante figure
E' un qualcosa di molto articolato dove su tutte spicca la figura del vice che è rappresentato dall'ex giocatore viola, Raffaele Longo. Poi troviamo tante altre figure, alcune delle quali innovative.
Il nuovo staff tecnico
Head Coach: Fabio Grosso
Assistant Coach: Raffaele Longo
Staff Coordinator: Stefano Raponi
Technical Collaborator: Damià Abella
Athletic Trainer: Francesco Vaccariello
Strength Athletic Trainer: Vittorio Carello
Set Pieces: Giuseppe Foti
Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza
Head Of Football Analysis: Simone Contran
Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo
Match Analyst: Mauro Carretta
Drone: Andrea Tordi
Head of Goalkeepers: Claudio Filippi
Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini