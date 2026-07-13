La Fiorentina e il suo nuovo staff tecnico: il calciomercato di Paratici non si limita ai soli giocatori

Il calciomercato della Fiorentina, più attivo che mai, non interessa solo i calciatori: come noto, Fabio Paratici ha messo mano anche allo staff per la prossima stagione. E proprio in concomitanza con l'avvio del ritiro, la Fiorentina ha comunicato la composizione del team tecnico a disposizione di Fabio Grosso.

Tante figure

E' un qualcosa di molto articolato dove su tutte spicca la figura del vice che è rappresentato dall'ex giocatore viola, Raffaele Longo. Poi troviamo tante altre figure, alcune delle quali innovative.

Il nuovo staff tecnico

Head Coach: Fabio Grosso

Assistant Coach: Raffaele Longo

Staff Coordinator: Stefano Raponi

Technical Collaborator: Damià Abella

Athletic Trainer: Francesco Vaccariello

Strength Athletic Trainer: Vittorio Carello

Set Pieces: Giuseppe Foti

Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza

Head Of Football Analysis: Simone Contran

Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo

Match Analyst: Mauro Carretta

Drone: Andrea Tordi

Head of Goalkeepers: Claudio Filippi

Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini