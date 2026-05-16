Mandragora: "Mi aspettavo la delusione e i fischi, mi vedo ancora alla Fiorentina. Rifondazione? Le individualità non ci mancano"

A Tuttosport ha parlato il centrocampista viola Rolando Mandragora ha parlato del clima respirato a salvezza acquisita ma anche di futuro:

"Se ci aspettavamo la contestazione? Se parliamo di delusione dico che me l’aspettavo: annata negativa, tanti episodi che hanno fatto discutere, i tifosi ci hanno sostenuto ma i fischi bisogna accettarli. Conosco il loro amore viscerale per la Fiorentina, è lo stesso che ha il popolo granata per il Toro, gente che dà tanto e vuole tanto. E noi non sempre ci siamo riusciti.

Il futuro? Mi vedo alla Fiorentina, qui sto bene, sono felice: questa società è una famiglia come di rado ho trovato altrove. Sono contento di proseguire il mio percorso qui.

Serve una rifondazione? Le individualità non mancano, saranno poi la società e l’allenatore a fare le valutazioni per una squadra forte e competitiva che di sicuro non può lottare per obiettivo come quello di quest’anno.

Vanoli? Secondo me gli vanno dati grandi meriti, ci ha permesso di raggiungere una salvezza che pareva difficile".