Tocca anche al soldato di Italiano? Kouame pronto a mettere minuti nelle gambe

Ha più volte ribadito Italiano della sua predilezione per il lavoro e la dedizione di Christian Kouame, che però fin qui non ha trovato spazio. Dovrebbe essere oggi giornata del debutto stagionale anche per l'ivoriano, vero e proprio jolly del reparto e continuamente richiesto soprattutto in Ligue 1. L'anno scorso tra l'altro fu proprio il Lecce una delle sue vittime in campionato.