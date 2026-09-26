Dopo la batosta col Belgio, Mancini cambia: un ex viola pronto alla titolarità, Fagioli invece...
Archiviata la gara contro il Belgio, per l’Italia di Roberto Mancini è tempo di pensare alla gara contro la Turchia, in programma lunedì sera all’Ataturk Spor Kompleksi di Bursa.
Kayode dal primo minuto?
Gli azzurri affronteranno infatti la Turchia di Vincenzo Montella in una partita già importante per il cammino in Nations League. E a tal proposito, dopo la disfatta contro le furie rosse, Mancini dovrebbe cambiare diversi uomini rispetto all’ultima sfida. Tra i cambi, anche Michael Kayode potrebbe prendere il posto di Di Lorenzo, apparso in grande difficoltà: l'ex Fiorentina parte favorito sul capitano del Napoli per una maglia da titolare.
Anche Fagioli spera
Anche Fagioli spera in una maglia dal primo minuto: possibilità da non escludere, anche alla luce della magra figura rimediata dal centrocampo azzurro contro il Belgio. L'azzurro parte però dietro nelle gerarchie di Roberto Mancini.