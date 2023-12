Si parla molto in questi giorni del Decreto Crescita e della fine della sua applicazione al calcio in occasione del mercato di gennaio. E sul Corriere dello Sport l'argomento si intreccia con… Luca Ranieri, l'altra faccia della stessa medaglia, nell'editoriale di Alessandro Mita:

"Ieri sera, a Firenze, il “decreto crescita” di cui si parla tanto in questi ultimi giorni ha trovato un degno avversario quando Luca Ranieri, su un cross di Kayode, ha colpito di testa e segnato il gol che consegna alla Fiorentina 33 punti in classifica, al momento il terzo posto (insieme al Milan) che vale la Champions e un capodanno da vivere con spensieratezza. È la storia di un giocatore italiano che a 24 anni riscuote i frutti di una fatica durata parecchie stagioni, iniziata nel settore giovanile della Fiorentina e proseguita a Foggia, Ascoli, Ferrara e Salerno, per fare poi ritorno proprio dove tutto era iniziato, nella squadra viola, che, guarda caso, aveva bisogno di lui come “prodotto del vivaio” per compilare la lista Uefa.

È la storia di un difensore che ha limato i propri difetti, che si è evoluto da terzino sinistro a esterno di centrocampo e poi a centrale, che ha lavorato e aspettato che qualcuno credesse in lui. Rimasto a Firenze più per necessità del club che per convinzione, ha trovato un allenatore, Vincenzo Italiano, che ha puntato sulle sue qualità, migliorandole".