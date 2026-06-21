E per la panchina della Fiorentina Primavera spunta anche il nome di... Bonucci

La Fiorentina si è presa fino a ieri per decidere su quello che sarà il nuovo allenatore della squadra Primavera, dopo l'addio di Galloppa, che ha raggiunto il Modena. Ecco quanto scrive La Nazione.

La lista

Rimane da capire chi sarà il nome del prescelto, con la lista che però si è ristretta a pochi nomi. Marco Parolo, che la scorsa stagione l'ha passata al Milan U16, il fiorentino Daniele Buzzegoli, che da poco ha salutato il Como Primavera, e un nome che farà discutere.

Un nome che farà parlare

Secondo quanto scrive La Nazione, in lista ci sarebbe anche Leonardo Bonucci, storico ex Juventus che è stato fino a pochi mesi fa collaboratore di Gattuso in Nazionale. E poi i dirigenti viola si tengono in serbo un mister X. Ma la decisione è in arrivo. E spetta ovviamente a Paratici.