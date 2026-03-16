Gasperini ci ricasca, niente mano a Fabregas. Scoppia la polemica: "Dovremmo dare l'esempio"

E' indubbio il fatto che la sconfitta subita dalla sua Roma a Como (2-1) non sia andata proprio giù all'allenatore giallorosso, Gian Piero Gasperini.

Niente saluto

E così è successo che il tecnico, recidivo in questo senso, sia uscito dal campo senza dare la mano al proprio collega, Cesc Fabregas, infuriato com'era principalmente sull'espulsione di Wesley che ha indubbiamente cambiato la partita.

La rabbia di Fabregas

Una mancanza di rispetto che Fabregas non ha digerito: “Durante i novanta minuti può succedere di tutto - ha detto il catalano - ma con il fischio finale si deve mettere tutto da parte. Siamo allenatori e dobbiamo dare l'esempio, specialmente adesso che viviamo in un mondo che non mi piace”.