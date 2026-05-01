L'idea di Vanoli per la fascia sinistra

Non sono previste grandi rivoluzioni per Vanoli. Dalla partita contro il Sassuolo a quella contro la Roma quasi in blocco per la Fiorentina.

Scelte

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Pongracic rientrerà dalla squalifica e tornerà al centro della difesa. Piccoli ci proverà, ma le chance di vederlo contro i giallorossi oscillano intorno al 50%. E così sono molto più alte le possibilità di vedere Gudmundsson davanti confermato.

Movimenti in difesa

Discorso a parte per Parisi e Gosens, che ieri come mercoledì hanno svolto soltanto una parte di allenamento in gruppo. Il tedesco sembra più avanti nel recupero, ma entrambi non sono certi di poter esserci, almeno dall'inizio. E anche con Balbo acciaccato, si alzano le proobabilità di vedere Ranieri spostato sulla sinistra, con Comuzzo e Rugani a fare da partner al centro a Pongracic.