"Non venderei Kean, per il Como sarebbe la ciliegina sulla torta... ma se partisse Pellegrino è perfetto per Grosso"

L'intermediario di mercato Angelo Arquilla ha parlato a Lady Radio, passando in rassegna vari argomenti di casa Fiorentina, trattative in entrata ed uscita in primis ma anche sensazioni su singoli della rosa viola e su Fabio Grosso.

“Siamo rimasti tutti sorpresi dal mercato della Fiorentina, ma con l’avvento di Paratici e il campionato passato, hanno deciso di non voler rischiare e cambiare totalmente la squadra, tranne pochi confermati. Anche Kean potrebbe essere ceduto, anche se non lo venderei mai. Privarsi di Kean sarebbe un rischio, perché al di là del suo carattere complicato, sostituirlo non è facile. Confermo il forte interessamento del Como, che vorrebbe fare una squadra da primi posti e per Fabregas sarebbe la ciliegina sulla torta. Mi chiedo però a quel punto con chi lo rimpiazzerebbe la Fiorentina”.

‘Pellegrino del Parma ok come dopo Kean’

“Penso che Paratici avendo lavorato in Premier League andrebbe a pescare lì il centravanti, conoscendo bene il mercato. Zirkzee un’opzione? Perché no. Vedo molto bene Pellegrino del Parma nel gioco di Grosso, che conosco da quando giocava in Eccellenza e a cui auguro successo perchè è una persona perbene, umile, che sa di calcio. Opzione Mastantuono? È una mezzala o trequartista, giocatore interessante, ma non so quanto possa essere conveniente prenderlo in prestito secco per la Fiorentina… non è facile trattare col Real Madrid”.

‘Mi piace Dodô, perché deve andare via?’

“Dodô via? Curioso di vedere se partirà e con chi verrà rimpiazzato. Mi chiedo perché debba essere ceduto, a me piace: immagino che l’unico motivo sia perché non vuole rinnovare. So che voleva andare in Premier, ma non ha trovato opzioni, anche la Roma era interessata a lui”.