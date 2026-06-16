Bianco e la deludente avventura greca: futuro alla Fiorentina da definire, e il contratto…

Dopo l’arrivo in Grecia con presentazione video in grande stile, la stagione di Alessandro Bianco in maglia Paok non è stata certamente esaltante. Il classe 2002 della Fiorentina ha infatti trovato poco spazio nel club di Salonicco, tra campionato, coppa greca ed Europa League. Appena 12 presenze da titolare, 24 totali, per poco più di 1000 minuti di gioco.

Annata in chiaroscuro

Reduce dal prestito al Monza, il torinese si è spostato per trovare maggiore continuità di impiego, ma le cose non sono andate come sperato, tra esclusioni e tante panchine: appena 13 le presenze in campionato, tra stagione regolare e playoff, per Bianco. Sono state invece 2 le reti segnate dal centrocampista viola, una in campionato ed una in Europa League.

E il futuro?

Bianco ha rinnovato fino al 30 giugno 2027 la scorsa estate, in sede di cessione in prestito, ma è complicato pensare che possa trovare ancora posto nella rosa della Fiorentina al rientro al Viola Park. Tra poco più di un anno il contratto del calciatore di Chisola scadrà, e non sembrano esserci margini per ricominciare il percorso in gigliato. La mole di lavoro per Paratici sarà ampissima in uscita e Bianco non sembra sfuggire a queste dinamiche.