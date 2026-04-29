La Roma si prepara in vista della Fiorentina: recupera un centrocampista, Pellegrini e Dovbyk...

Si avvicina Roma-Fiorentina, gara valida per la 35a giornata di campionato. La squadra di Vanoli ci arriverà con ancora un po' di incertezza sullo stato di alcuni calciatori, soprattutto degli attaccanti Kean e Piccoli. Anche Gasperini ha qualche assenza con cui fare i conti, ma la situazione sta migliorando.

Roma a lavoro per sfidare la Fiorentina

Oggi la Roma ha svolto una seduta pomeridiana di allenamento e ha una buona notizia: il centrocampista francese Manu Koné, assente da metà marzo per lesione al bicipite femorale della gamba destra, è tornato a lavorare in gruppo assieme al resto della squadra. Lo riporta Sport Mediaset.

Rientra un centrocampista. Pellegrini e Dovbyk…

Meno ottimiste le sensazioni su Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk, che lavorano ancora a parte. Oggi assente anche Robinio Vaz, ma per permesso autorizzato: è regolarmente a disposizione e da domani riprenderà ad allenarsi.