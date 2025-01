La disastrosa prova di Dionisi: Dove sarebbe l'evidente errore per revocare il rigore alla Fiorentina?

Incerto e poco sicuro di sé. La direzione di Federico Dionisi in Monza-Fiorentina è stata pessima. E Var e Avar non lo hanno di certo aiutato.

Il caso eclatante

Il caso eclatante è quello che è accaduto a metà primo tempo; Sottil entra in area e viene affrontato in scivolata da Pablo Marì, che non prende il pallone. L'attaccante viola cerca di saltare l’avversario e arriva il contatto con il difensore monzese che non ci prova neanche a togliersi di mezzo.

Dove sarebbe l'errore evidente?

Rigore fischiato da Dionisi, ma revocato dopo l'OFR. La domanda nasce spontanea: dove sarebbe il chiaro ed evidente errore? Da oggi tutti i difensori saranno autorizzati a sdraiarsi ad un metro dagli avversari e godranno di immunità se abbatteranno gli altri.

Ricordiamoci anche che eravamo sullo 0-0 quando tutto questo è accaduto e che un eventuale vantaggio viola avrebbe sicuramente cambiato l'andamento dell'incontro.

La furbata di Beltran

Quanto al rigore effettivamente concesso e segnato dalla Fiorentina, è più frutto di una furbata di Beltran che va ad incrociare le gambe dell'avversario, più che per un reale contatto determinato da Carboni. Quindi, un altro errore di Dionisi se proprio vogliamo dirla tutta.