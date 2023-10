Oggi Brekalo. Viaggio della speranza per tre giocatori della Fiorentina

Josip Brekalo è stato il giocatore della Fiorentina impegnato con le nazionali ad essere rientrato per primo alla base. Era a Firenze già lunedì e quindi oggi sarà regolarmente in campo nell'allenamento che svolgerà la squadra.

Tra oggi e domani tornerà il resto del plotone, con l'eccezione del trio impegnato in Sud America, in Perù-Argentina. Per Nicolas Gonzalez, Lucas Martinez Quarta e Lucas Beltran è iniziato un vero e proprio viaggio della speranza da un continente a un altro e solo venerdì dovrebbero aggregarsi al gruppo viola.

Un fatto quest'ultimo che, probabilmente, inciderà sulle decisioni che prenderà Vincenzo Italiano in vista della sfida contro l'Empoli.