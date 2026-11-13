Brovarone: "La Fiorentina ha una proprietà che non esiste, servono figure di carisma e un tecnico forte"

Bernardo Brovarone, intervenuto al Pentasport su Radio Bruno, ha parlato della situazione della Fiorentina.

La proprietà è come se non ci fosse

"Riguardo al futuro non sono né pessimista né preoccupato. La proprietà è generosa e, finché tiene botta a livello economico, con un direttore sportivo bravo possiamo farcela. L'unica cosa è che questa proprietà non esiste. La proprietà viola sono persone che hanno ricevuto in maniera fisiologica un'eredità dal padre e dal marito, che aveva il desiderio forte di portare in alto questa società".

Serve competenza

"Sono convinto che se la proprietà delegasse i poteri a due figure presenti in Italia, con carisma, e a un allenatore forte, penso che sia una società che possa fare molto bene. Ma al momento questa società non riesce a reggere il colpo e sta lavorando con delle toppe".