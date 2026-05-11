Finita l'avventura in Premier dell'ex viola Igor? Le cifre sono in netto calo rispetto alla cessione della Fiorentina
Oggi il Cruzeiro ha ufficialmente aperto le trattative con il Brighton per l'ex difensore della Fiorentina Igor.
L'operazione e le cifre
Secondo quanto scrive ESPN, il club inglese chiede 6 milioni di euro per vendere il difensore, ma per il momento i brasiliano hanno offerto una cifra di poco inferiore per riportarlo in patria.
C'è ottimismo
Entrambe le parti, però credono nell'esito positivo dell'accordo viste le cifre esigue dell'operazione. Ciò che pesa di più, al momento sul trasferimento è la forma di pagamento. Ma c'è ottimismo. La Fiorentina vendette Igor al Brighton per 16,5 milioni di euro nel 2023.
💬 Commenti