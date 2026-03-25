La Fiorentina sfrutta la sosta per ricaricare le batterie dopo il pareggio con l'Inter. Ecco quando tornerà in campo la squadra di Vanoli

Dopo il pareggio e la bella prestazione di domenica sera contro l'Inter, Vanoli ha concesso un po' di riposo ai suoi calciatori. Complice la sosta per le Nazionali, infatti, la Fiorentina non si è allenata lunedì e ieri, e non si allenerà neanche oggi.

Domani di nuovo in campo

La squadra tornerà in campo al Viola Park direttamente domani, per la regolare seduta dall'allenamento dalla quale ovviamente saranno esclusi i calciatori convocati con le rispettive Nazionali. Ricordiamo che la Fiorentina sarà impegnata in campionato sabato 4 aprile, alle 18, in casa del Verona.