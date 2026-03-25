VIDEO - Il "dietro le quinte" di Fiorentina-Inter. Un Vanoli più che mai scatenato nei minuti finali

Non sarà sfuggito di certo a chi era presente al Franchi domenica sera, in particolare gli spettatori del parterre di tribuna. Un Vanoli scatenato, anche più del solito, che reagisce in maniera eclatante ad alcuni episodi accaduti durante Fiorentina-Inter.

Proteste sul gol dell'Inter

Nel video pubblicato da DAZN che mostra il “dietro le quinte” del match, si vede un Vanoli che subito protesta per il gol di Pio Esposito, sostenendo che Dumfries avesse i piedi in campo al momento della rimessa laterale da cui è scaturita l'azione. In realtà l'esterno olandese aveva solo le punte dei piedi oltre la linea dell'out, motivo per il quale il gol era regolare.

Una reazione incontrollata

Ma il momento di massimo nervosismo di Vanoli arriva nel finale quando, a seguito di un rinvio di De Gea che termina direttamente in rimessa laterale, prima colpisce ripetutamente la panchina e poi calcia il primo pallone a disposizione con rabbia. Fortuna che, alla fine, la Fiorentina tiene il pareggio, anche grazie alla parata dello stesso De Gea su Esposito all'ultimo secondo.