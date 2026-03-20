Dopo Rakow-Fiorentina, il giocatore polacco Ariel Mosór ha parlato ai media in mixed zone della gara contro i viola. Ecco alcune delle sue parole riportate da goal.pl.

Sulla gara contro i viola

“Non possiamo mentire alla realtà: la Fiorentina ha dimostrato di avere grande qualità. D’altra parte, non aveva bisogno di fortuna, anche se a volte gli episodi sono stati più favorevoli a loro che a noi. Tuttavia, penso che nulla fosse già scritto. Con un pizzico di fortuna in più dalla nostra parte, il risultato avrebbe potuto essere diverso. È un peccato per questa partita, ma siamo ancora impegnati su due fronti e vogliamo chiudere la stagione il più in alto possibile".

E sul resto della stagione

“Sappiamo in cosa crediamo: i risultati recenti non sono stati dei migliori, ma il campionato è ancora aperto. Tutto è ancora alla nostra portata. Ci crediamo e speriamo di fare meglio. È stata sicuramente un’esperienza entusiasmante. Sono felice che le squadre polacche stiano crescendo sempre di più e competano a livelli sempre più alti. Ovviamente volevamo ottenere di più: non ci siamo riusciti, ma guardiamo al futuro con ottimismo”.