Il telecronista di Sky Sport Maurizio Compagnoni ha parlato a Radio Bruno del match di ieri sera giocato dalla Fiorentina contro la Roma.

Le parole di Compagnoni

“La partita di ieri è stata il manifesto della stagione della Fiorentina. Approccio buono, ma dopo il primo gol i viola si sono sciolti clamorosamente. E' una squadra che ha deficit di personalità e non ha leader forti caratterialmente”.

Cosa non va?

“Il calo di tensione ci sta, ma nel caso della Fiorentina si va oltre. Qualche valore lo deve avere, hanno speso 90 milioni sul mercato, ci sono giocatori interessanti. Ora serve che Paratici prenda giocatori con gli attributi e trascinatori".

Sull'allenatore

"Vanoli merita la conferma per me, poi però mi chiedo anche se sia la soluzione migliore della Fiorentina. Se la società ha altre ambizioni e non ha voglia di vivacchiare, forse andrà su un profilo diverso. Se l'obiettivo sono subito le prime 6-7 del campionato, credo ci voglia un altro tipo di allenatore. L'ideale per me è Sarri, ma anche Grosso è interessante”.