Odriozola: "L'anno trascorso a Firenze resterà nel mio cuore. Mi sentirò fiorentino per sempre"

Alvaro Odriozola, terzino della Real Sociedad ex Fiorentina ha rilasciato un'intervista al quotidiano basco Noticias de Gipuzkoa dove ha ricordato con affetto gli anni passati a Firenze: “Se non ho avuto chance al Real Madrid è perché o non me le meritavo o non ero abbastanza bravo”.

Sulle difficoltà col Real

“Ho fatto il possibile, poi sono andato a Firenze in cui ho trascorso un anno magnifico. Al ritorno a Madrid pensavo che avrei giocato di più, ma non è successo e tutto si è trasformato in una chimera”.

Sulla Fiorentina

“ A Firenze il calcio è una religione. C'è un connubio tra squadra e città che mi ha ricordato tanto la Real Sociedad. Ho conosciuto poi Italiano: mi ha fatto vedere tutto in modo diverso, ha tenuto una masterclass sul calcio”.

“Fiorentino per sempre”

"È stato un anno fantastico, ci siamo giocati tutto e qualificati per l'Europa. Nell'ultimo mese mi sono infortunato ma mi sono divertito tanto: sarò fiorentino per tutta la vita. Ogni volta che vado mi stendono il tappeto rosso e mi chiedono di tornare. Quell'anno rimarrà sempre nel mio cuore".