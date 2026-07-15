Una nuova proposta viola per Arokodare. Il giocatore dà il suo assenso all'arrivo in Italia
Foto: Fiorentinanews.com
Il mercato della Fiorentina continua imperterrito e, come risaputo ormai, i viola devono anche trovare una serie di attaccanti.
Prestito e diritto di riscatto
E per uno di questi, Tolu Arokodare del Wolverhampton, la Fiorentina ha inviato una nuova proposta: prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro.
Il sì del giocatore
La notizia la dà l'insider di mercato, Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube. I due club sono in contatto tra di loro, mentre il giocatore ha dato il suo assenso al trasferimento.
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