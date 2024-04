Il fatto positivo è che la Fiorentina non ha preso gol. Quello negativo che non ne ha segnati. Un pareggio in trasferta è un buon risultato (questa è la visione ottimista). Non aver vinto con una squadra davvero scarsa è colpevole (questa è la visione pessimista).

Un concetto da rifiutare con sdegno

Sotto il profilo dello spettacolo, una partita orrenda, ma per qualcuno questa sarebbe la nostra dimensione. Concetto che rifiuto con sdegno. Incontentabile? Sì, è me ne vanto.

E allora niente voti e giudizi

Niente pagelle. Non ho notato prestazioni individuali degne di nota. Meritano tutti 6 perché non abbiamo perso. Meritano tutti 5 perché non abbiamo vinto. Compreso l’allenatore, l’arbitro, il Var e la telecronaca.