Oulaï firma il pre-contratto per il suo trasferimento da 30 milioni alla Fiorentina - FOTO
Il centrocampista Christ Oulaï è procinto di diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha reso noto su Twitter cifre e dettagli dell'accordo per il suo trasferimento dal Trabzonspor.
La cifra e l'accordo
Il giocatore ha firmato un contratto di cinque anni con la Fiorentina per 30 milioni, e percentuale sulla rivendita al Trabzonspor. La dirigenza del club turco, nonostante tutte le voci uscite nella giornata di oggi, ha precisato che avrebbe chiuso la trattativa soltanto con la società viola.
La foto della firma
Qua trovate il tweet di Romano con la foto di Oulaï mentre firma il pre-contratto prima di partire per l'Italia.
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