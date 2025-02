La sesta vittoria di fila, ottenuta al Tre Fontane di Roma, ha consentito alla Fiorentina Primavera di mister Daniele Galloppa di issarsi in vetta alla classifica di Primavera 1, scavalcando i giallorossi nello scontro diretto e portandosi a quota 50 punti dopo 24 gare di campionato. La Fiorentina ha saputo rialzarsi dopo alcune settimane complesse in chiusura di 2024, ed ha sconfitto in fila Udinese, Milan, Cremonese, Bologna, Sampdoria e appunto Roma, dando grande dimostrazione di forza, unione e comune volontà di proseguire nella splendida stagione che sta disputando.

Un successo pesante e significativo

In mezzo, l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Cagliari, che al Viola Park ha estromesso la formazione viola dal torneo vinto ben 5 volte negli ultimi 6 anni e del quale è campione in carica. Una macchia che certamente fa male ma che ha dato ulteriore forza ai ragazzi gigliati per riscattarsi subito andando a vincere in casa della Roma, fino a quel momento uscita sconfitta solo 4 volte in campionato e solo una volta tra le mura amiche. Una grande dimostrazione di forza dell’organico viola, che ha ritrovato anche Harder in squadra, una notizia importante.

Ben tre debutti in stagione

Tra le altre note positive del lavoro della Primavera della Fiorentina c’è la progressiva scalata di volti nuovi, giovani e freschi. Il primo a trovare spazio in prima squadra è stato Tommaso Rubino, che con la Roma ha deciso la sfida segnando un gol bellissimo, toccando quota 10 reti in stagione ed eguagliando il numero di gol in campionato dell’anno scorso con ancora tantissime gare da giocare. Il 2006 figlio d’arte ha debuttato in Serie A e Conference League. Il sopra citato Jonas Harder ha assaggiato l’Europa contro il LASK ed è stato aggregato spesso alla prima squadra viola, così come Baroncelli e Kouadio, che però attendono ancora il debutto. Ma c’è chi ha fatto ancora di più.

E c'è chi è già salito ancora di livello

Maat Daniel Caprini è ora stabilmente un giocatore della Fiorentina, quella dei ‘grandi’, essendo stato promosso ufficialmente in prima squadra. Certo, niente esclude che l’attaccante classe 2006 possa nuovamente scendere a giocare coi compagni della Primavera, ma adesso il giocatore nato a Milano è a tutti gli effetti una risorsa a totale disposizione di mister Palladino. Caprini ha debuttato in Serie A giovedì scorso nel 3-0 all’Inter, dopo 9 reti in 19 gare stagionali con la Fiorentina. Domenica prossimo contro il Como la Fiorentina sarà priva del proprio ariete Moise Kean per squalifica… chissà che non possano esserci anche dei minuti per il prodotto del vivaio viola?