Visnadi: “La pressione a Firenze è alta, ma nessuno chiede a Grosso di vincere lo scudetto. La Fiorentina però ha alzato le ambizioni col mercato”

Il noto giornalista e opinionista Gianni Visnadi è intervenuto a Radio Sportiva, soffermandosi sulle aspettative attorno a vari allenatori della prossima Serie A, tra cui il neo timoniere della Fiorentina, Fabio Grosso.

‘La pressione maggiore ce l’avrà chi lotta per lo scudetto’

“Fatto salvo che la pressione a Firenze è sempre molto alta, nessuno chiede a Grosso di vincere lo Scudetto, gli si chiederà una qualificazione all’Europa. Io penso che la pressione più alta ce l’avranno gli allenatori delle squadre che partono per lo scudetto. Penso ad Allegri al Napoli, penso a Spalletti alla Juventus dopo la Champions League fallita lo scorso anno, ma anche ad Amorim o Chivu”.

‘Il mercato viola? Le somme si tireranno il primo settembre’

“Poi, se il rapporto è con il mercato fatto e quindi con le ambizioni più alte, la Fiorentina sicuramente ha qualche operazione in più delle altre squadre, però il mercato lo dovremo giudicare al 1° settembre quando chiuderà, e non finirà così… perché ci saranno altre squadre che si completeranno. Penso che molta pressione ci sarà anche su Gasperini, ma anche su Fabregas. Ci sono sono squadre che ci aspettiamo in progresso rispetto alla scorsa stagione, dopodiché non è che possono progredire tutti nelle prime quattro. Però è il bello di questa stagione, si possono azzardare delle cose… e quindi il tifoso in qualche modo può sognare, è obbligato a sognare”.