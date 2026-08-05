Dalla Basilicata (via Baires) con furore. Ecco mister 63 milioni: un talento strappato al tennis

Franco Mastantuono è la ciliegina sul mercato estivo della Fiorentina. Ha 18 anni (ne compirà 19 il 14 agosto), ma di spunti ne ha già offerti tanti.

Calciatore

Intanto ha debuttato tra i professionisti a soli 16 anni con il River Plate ed èstato il più giovane marcatore della storia del club argentino, record questo stabilito nel febbraio 2024.

Il suo ruolo naturale è quello di trequartista, ma può giocare anche da ala destra rientrando sul mancino, quindi a piede invertito. Dribbling, visione di gioco e soprattutto i calci piazzati sono le sue armi migliori, quello che lo hanno reso famoso in Argentina e lo hanno posto all'attenzione del Real Madrid.

63 milioni

Già, il Real. Lo seguiva da oltre un anno prima di chiudere definitivamente l'acquisizione costata la bellezza di 63,5 milioni di euro. Con i blancos ha firmato un contratto di sei stagioni. Il Real Madrid ha accelerato la trattativa anche per battere la concorrenza del PSG. Il suo trasferimento al è stato uno dei più costosi nella storia del calcio argentino.

Vita privata

È nato ad Azul, nella provincia di Buenos Aires, il 14 agosto 2007 e ha chiaramente origini italiane (possiede anche la cittadinanza del nostro paese). La famiglia paterna proviene da Ripacandida, in Basilicata. Il padre Cristian è allenatore di calcio, guarda caso, mentre la madre Sofía Bruno è sociologa.

Tennis

Prima di diventare un calciatore era un eccellente tennista, tra i migliori della sua categoria in Argentina. Ha scelto definitivamente il calcio solo nel 2019, rinunciando a una promettente carriera nel tennis. Nonostante il successo internazionale, ha continuato gli studi anche durante la crescita nelle giovanili del River Plate.