Alessandro Moggi, agente, tra gli altri, di Eddy Kouadio, difensore della Fiorentina attualmente in prestito al Monza, ha parlato a Sky Sport anche del suo assistito.

Le parole di Moggi

“È un ragazzo di grande prospettiva. Mancini, che come al solito ha grande visione del futuro e gli ha dato subito una chance convocandolo nel gruppo della Nazionale Maggiore. Adesso con l’Italia U21 ed è un'ulteriore testimonianza del lavoro della Fiorentina sui giovani”.

Il lavoro della Fiorentina

“Se andiamo a vedere il lavoro fatto da Valentino Angeloni e dai dirigenti della Fiorentina si vede che forse quella viola è la società che ha lavorato meglio con i giovani negli ultimi anni. Kouadio ne è la dimostrazione”.