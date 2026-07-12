Ieri sera il Siviglia ha disputato la sua prima amichevole stagionale contro il Juventud de Torremolinos, con i biancorossi vincenti per 1-0.

Non convocato

Tra i convocati non è apparso il nome di Oso, terzino sinistro seguito molto da vicino dalla Fiorentina, che sembra essere pronta a chiudere l'ennesimo colpo di mercato (LEGGI QUI).

Piccolo acciacco

L'assenza di Oso in lista, però, non sarebbe dovuta solo al mercato. Come riportano alcuni media spagnoli, infatti, il giocatore avrebbe riportato una leggera distorsione alla caviglia destra. Il Siviglia ha deciso di non rischiarlo, con il rientro del giocatore previsto per la prossima settimana. Quando però potrebbe già vestire di viola…