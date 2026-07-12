Ecco anche Oso! La Fiorentina ha il sì del giocatore, manca solo quello del Siviglia (che arriverà). I dettagli dell'operazione

La Fiorentina non vuole fermarsi, anche perché le cose da fare sono tante. Dopo aver chiuso per Alex Jimenez, Paratici prenota il colpo per l'altra fascia, quella sinistra.

Le cifre

Come riporta La Nazione, Oso è a un passo dalla Fiorentina e il giocatore argentino-spagnolo dovrebbe essere a Firenze già nelle prossime ore. La società ha messo sul piatto i 12 milioni che servono per convincere gli spagnoli a lasciare andare il terzino, che ieri sera non era convocato per la prima amichevole stagionale.

Il contratto

Pronto anche il contratto per il classe 2003, che firmerà un accordo di ben 5 anni con la Fiorentina. Si aspetta solo il sì del Siviglia, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.