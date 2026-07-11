Fiorentina vicina a chiudere un altro colpo? Il Siviglia scende in campo in amichevole e Oso...

Il Siviglia è pronto a scendere in campo questa sera per la prima amichevole della stagione 2026-27 contro il Juventud de Torremolinos.

Non convocato

La rosa dei biancorossi, però, rivela un importante indizio di mercato a tema Fiorentina: Oso non è stato convocato per il match. Il laterale sinistro, è al centro di una trattativa di mercato con il club viola, che sta spingendo forte per averlo.

La situazione

La Fiorentina ha offerto 10 milioni di euro per lui, il Siviglia ne chiede 15. L'accordo è a un passo e si potrebbe chiudere il tutto a 12 milioni di euro. La non convocazione rivela l'avvicinarsi della fine della trattativa.