Galbiati: "Il Crystal Palace oggi è favorito. Una scelta come Paratici fa pensare ci sia già un'altra proprietà"

L'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio, proiettandosi alla sfida odierna della Fiorentina contro il Crystal Palace, per poi spaziare anche su alcuni singoli e altri temi.

‘Il Palace è favorito oggi’

"Kean? È evidente che c’è di mezzo alla questione anche il calciatore, se ha giocato due partite con la Nazionale e ora si ferma. Vedendo le assenze della Fiorentina vedo favorito al 60% il Palace, anche se le Eagles non sono quelle che hanno vinto il Community Shield, hanno perso alcuni calciatori. Non stanno andando granché, sono poco sopra la salvezza, ma giocare in Inghilterra è dura, i ritmi sono alti, è una gara difficile. La Conference League è l’unico obiettivo che hanno, sono salvi e fuori dalle coppe nazionali".

‘A Paratici è stato fatto contratto importante e lungo, e…'

“Gudmundsson? Il problema è come gioca, non con chi gioca in avanti. È l’islandese che è chiamato a fare la differenza. Quando si prende un dirigente come Paratici, la proprietà per me è già di qualcun altro. Giuseppe è stato fatto presidente dopo la scomparsa di Rocco, poi non si è più presentato. A Paratici è stato fatto un contratto importante e a lungo termine. Una situazione del genere ti porta già a interrogarti sulla vendita della società. Penso che Paratici sia un po’ il ponte verso il futuro”.