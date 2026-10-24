La Fiorentina e quella ricerca disperata di un'identità: orgoglio e consapevolezza, ma con questa difesa...

Alla ricerca del giusto compromesso tra istinto e pensiero, ossia quello che serve alla Fiorentina, scrive quest'oggi il Corriere Fiorentino, per trovare finalmente un’identità chiara e definita. Un percorso lungo e complesso ma che con una classifica a dir poco inquietante dev’essere necessariamente accelerato.

Un problema chiamato difesa

Vanoli ha battuto molto in settimana su questo tasto: “Col Como abbiamo creato tantissimo, ma il compito di un allenatore è analizzare quanto succede sotto tutti gli aspetti e io non posso nascondere l’evidenza”. Il riferimento, ovviamente, è ai tre gol presi che hanno fatto salire il conto delle reti incassate dalla Fiorentina da inizio campionato a 17.

Orgoglio e consapevolezza

Orgoglio, appunto, e consapevolezza: anche col Como, che non finisce di stupire nemmeno in Europa, la Fiorentina è riuscita a lungo a giocarsela alla pari: adesso bisogna avere e la consapevolezza che andando avanti con questa leggerezza difensiva non si andrà da nessuna parte.