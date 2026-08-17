Leonardi: "Curiosa di vedere Valdepenas in azione. Mastantuono ragazzo semplice. Firenze ha capito la voglia di ripartire da zero"

La giornalista di Sky Sport Vanessa Leonardi ha parlato a Radio Bruno dell'attuale situazione in casa Fiorentina.

Sulla Serie A

“Sono curiosa, perché ci sono squadre che devono ancora completarsi e altre che invece sembrano già pronte. La sfida che mi incuriosisce di più nella prima giornata è Roma-Fiorentina, perché c’è grande curiosità attorno alla squadra di Grosso”.

Entusiasmo viola

“L'entusiasmo fiorentino non mi sorprende. Dopo un’annata negativa era comprensibile aspettarsi un cambiamento del genere, ma credo che il grande protagonista sia Paratici. C’era bisogno di azzerare e ripartire e il direttore sportivo ha interpretato alla lettera questa necessità. Credo la piazza abbia percepito la volontà di ripartire da zero”.

Sui singoli

“Valdepenas mi ha colpito fin da subito e sono davvero curiosa di vederlo all’opera. Mi incuriosisce molto anche Mastantuono: me ne parlano come di un ragazzo molto semplice e il video che lo ritrae al mare insieme ai bambini mi è piaciuto molto, perché sembra confermare questa impressione. Ci sarà da capire se Oulai e Fagioli possono coesistere in campo insieme”.