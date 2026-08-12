Corriere dello Sport-Stadio: Valdepenas, è già alto gradimento
Due pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio di oggi.
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Si apre con: “Pellegrino dice sì alla Viola”. Sottotitolo: “Accordo con l’attaccante La Fiorentina ora cerca l’intesa con il Parma”. In taglio basso il mercato in uscita: “La lunga lista: tanti esuberi da sistemare”.
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Qui troviamo: “Valdepenas è già alto gradimento”. Sottotitolo: “Non soltanto Mastantuono: dal Real è arrivato un altro rinforzo top”. Occhiello: “Lo spagnolo applaudito: qualità tecniche abbinate a una forte personalità”.
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