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Corriere dello Sport-Stadio: Valdepenas, è già alto gradimento

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Due pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio di oggi. 

Pagina 18

Si apre con: “Pellegrino dice sì alla Viola”. Sottotitolo: “Accordo con l’attaccante La Fiorentina ora cerca l’intesa con il Parma”. In taglio basso il mercato in uscita: “La lunga lista: tanti esuberi da sistemare”. 

Pagina 19

Qui troviamo: “Valdepenas è già alto gradimento”. Sottotitolo: “Non soltanto Mastantuono: dal Real è arrivato un altro rinforzo top”. Occhiello: “Lo spagnolo applaudito: qualità tecniche abbinate a una forte personalità”. 

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