Apprensione in casa Lazio: l'infortunio di Gudmundsson potrebbe essere più grave del previsto. I dettagli
Arrivano brutte notizie in casa Lazio: l'infortunio di Albert Gudmundsson potrebbe essere più serio del previsto.
KO con l'Islanda
L'islandese, in prestito ai biancocelesti dalla Fiorentina, era rientrato nella capitale con un problema alla spalla dopo un infortunio rimediato con la propria Nazionale. Inizialmente lo stop del classe '97 non sembrava preoccupare troppo, mesi è sottoposto nelle ultime ore agli accertamenti strumentali del caso.
Rischia un mese di stop
La lussazione della spalla che era stata inizialmente ipotizzata sembra essere confermata, ma il danno potrebbe essere di più grave entità, secondo quanto riferisce Radiosei. Se le indiscrezioni fossero confermate, Gudmundsson rischierebbe fino a un mese di stop.
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