Nel novero degli esterni seguiti dalla Fiorentina, che in quella zona di campo dovrà rinforzarsi qualitativamente e - soprattutto - quantitativamente, c'è anche il talento australiano Nestory Irankunda, in forze al Watford.

Viaggio inglese

Proprio la squadra inglese sarà avversaria dei viola in amichevole, il prossimo 29 luglio: qualora l'esterno non avesse ancora trovato una sistemazione per l'anno prossimo, è preventivabile che i colloqui tra le parti trovino terreno fertile in quell'occasione. Sì, perché la cessione di Irankunda non sembra più una questione di ‘se’, ma di ‘quando’, e la Fiorentina è quasi obbligata a seguire con interesse.

Le parole dei protagonisti

Gli indizi li hanno dati sia lo stesso giocatore, che il direttore tecnico del Watford. Irankunda stesso ha annunciato all'emittente australiana SBS Sport: “Mi vedo giocare ad un livello top molto presto, che sia in questa stagione o la prossima. Succederà, credo: ho fiducia nei miei mezzi per raggiungere quel livello”. E se lui è stato più o meno vago, Gianluca Nani (DT Watford) non ha usato mezze misure: “Un sacco di top club lo stanno seguendo, ora sta a noi lottare per tenerlo. Vorremmo davvero tenerlo con noi, ma vediamo cosa verrà fuori dal mercato”. Un presagio quasi inevitabile.

Ma chi è Nestory Irankunda?

Classe 2006, nato in Tanzania ma con genitori originari del Burundi, che lo hanno partorito lì, in un campo profughi, essendo in fuga dalla guerra civile nel loro paese. Arriva in Australia a soli 3 mesi, si fa notare calcisticamente e l'Adelaide United gli regala il debutto in campionato a soli 15 anni: tre settimane dopo segna il suo primo gol tra i professionisti. Tre stagioni in patria convincono il Bayern Monaco, che spende poco meno di un milione per prelevarlo: un anno di prestito in Svizzera senza squilli, poi lo prende il Watford, in Championship, dove trova 4 reti e 4 assist: l'Australia se lo porta al Mondiale e lui ripaga la fiducia con un gol contro la Turchia. Adesso cerca il rilancio e, a soli 20 anni, potrebbe essere un affare.