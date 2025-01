Croci non si ferma più: il giovanissimo bomber della Fiorentina a segno anche con l'Italia U15

Ve l'abbiamo raccontato qualche settimana fa (LEGGI QUI): Federico Croci è un nome da tenere assolutamente d'occhio in casa Fiorentina. L'attaccante viola classe 2010 ha già superato quota 20 gol in campionato con la squadra viola U15, attualmente capolista del proprio girone in campionato a +3 sulla Roma seconda. 22 gol in 14 partite.

Un vizio, quello del gol, che Croci non si è tolto nemmeno con la maglia della Nazionale U15. Oggi il giovanissimo bomber viola ha siglato il definitivo 2-0 degli azzurrini di Enrico Battisti contro la Slovenia in amichevole. L'Italia era andata in vantaggio al 23' con Pietro Salvai, prima di chiudere definitivamente i conti al 40'+2 grazie a Croci. Quarto gol per lui in azzurro… In cinque partite!